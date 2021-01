부산은행, 금융산업 발전 부문 ‘금융위원장 표창’ 수상

코로나19 위기극복 위한 금융지원 등의 공로를 인정

[아시아경제 박선미 기자] BNK부산은행은 중소기업지원 및 코로나19 위기극복을 위한 금융지원 등의 공로를 인정받아 금융산업 발전 부문 ‘금융위원장 표창’을 수상했다고 7일 밝혔다.

부산은행은 중소기업의 경영애로를 해소하기 위한 중소기업 유동성 지원 특별펀드, 기술력을 보유한 기업을 지원하기 위한 BNK기특론, 지식재산권(IP)담보대출 등을 통해 지역 중소기업의 든든한 버팀목 역할을 하고 있다고 설명했다. 또한, 부산광역권 일자리 박람회 개최, 혁신 창업기업 육성을 위한 스타트업 지원센터 썸 인큐베이터 운영 등을 통해 지역 일자리 창출 및 창업기업 육성에도 지원을 아끼지 않고 있다고 전했다.

지난해에는 코로나19 피해기업을 위해 대출금 상환유예, 이자유예, 금리우대 등을 지원하는 ‘중소기업 유동성 지원 프로그램’을 시행했으며, 신속한 금융지원을 위해 ‘코로나19 신속지원반’을 신설해 운용했다. 특히, 130억원을 부산신용보증재단에 출연해 시행한 다수의 협약보증서대출과 정부정책 대출상품을 통해 약 1조원 이상의 신규 대출을 지원하는 등 코로나19로 어려움을 겪는 지역의 중소기업 및 소상공인을 위해 다양한 금융지원 정책을 펼쳤다.

부산은행 관계자는 “부산은행은 앞으로도 중소기업 및 소상공인의 든든한 버팀목이 돼 지역경제 활성화에 최선을 다하겠다”고 말했다.

