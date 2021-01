[아시아경제 이민지 기자] 아우딘퓨쳐스 아우딘퓨쳐스 227610 | 코스닥 증권정보 현재가 5,310 전일대비 755 등락률 +16.58% 거래량 833,461 전일가 4,555 2021.01.07 15:12 장중(20분지연) 관련기사 [e 공시 눈에 띄네]코스닥-1일트럼프 탄핵 이슈와 무역전쟁 예상도.. 스탁론 쓸까 말까[특징주]아우딘퓨쳐스, 블랙 캐비어 마스크팩 '대박'에 강세 close 는 주식발행초과금 50억원을 이용해 1주당 1.01354090주의 비율로 보통주 1000주를 발행한다고 7일 공시했다. 신주 배정 기준일은 오는 2월 1일로 상장 예정일은 오는 2월 19일이다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr