하나은행, 주택청약종합저축 가입 시 골드바 등 증정

오는 3월31일까지 ‘새해엔 별 쏟아지는 청약 선물 충전~소’ 이벤트 개최

스타벅스 쿠폰, 신축년 맞이 소(牛) 골드바 등 푸짐한 경품 추첨 기회 제공

[아시아경제 조강욱 기자] 하나은행은 주택청약종합저축 신규가입 손님을 대상으로 ‘새해엔 별 쏟아지는 청약 선물 충전~소’ 이벤트를 진행한다고 7일 밝혔다.

이번 이벤트는 오는 3월 31일까지 약 3개월간 신축년 새해 주택청약종합저축 가입을 통한 내 집 마련의 꿈을 응원함과 동시에 스타벅스 아메리카노 쿠폰 및 소(牛) 골드바(3.75g) 추첨의 기회도 함께 제공하는 행사다.

우선 스타벅스 아메리카노 쿠폰 받기 이벤트는 하나은행 스마트폰 앱 ‘하나원큐’를 통해 주택청약저축통장을 2만원 이상 신규가입하고 자동이체를 등록한 만 19세 이상 개인은 누구나 참여 가능하다.

조건 충족 후 ‘하나원큐’ 이벤트 페이지의 ‘가입완료 스벅쿠폰받기’를 클릭하면 선착순 2만명에게 스타벅스 아메리카노(Tall) 쿠폰 1매를 증정한다.

신축년 소 골드바 추첨 이벤트는 하나은행의 모든 온·오프라인 채널을 통해 주택청약저축통장을 2만원 이상 신규가입하고 자동이체를 등록한 만 19세 이상 개인은 자동 응모된다.

추첨을 통해 총 21명의 당첨자에게 신축년 소 골드바가 증정되며 당첨자는 오는 4월 12일 하나은행 홈페이지 및 ‘하나원큐’ 앱을 통해 발표된다.

하나은행 관계자는 "하나은행은 이번 이벤트 외에도 ‘하나머니’ 적립 주택청약종합저축 바우처 증정 및 아이 띠(12간지) 도장 증정 등을 통해 신생아부터 청년 세대를 아우르는 다양한 세대의 내 집 마련의 꿈을 응원하고 있다"며 "특히 청년 세대 주거안정 및 금융 접근성 활성화를 위한 다양한 사업 확대를 통해 사회적 기업으로서 디딤돌 역할을 수행해 나갈 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.

