밀양시, ‘귀농·귀촌 1번지’ 굳히기 … 종합지원센터 확대 운영

박일호 밀양시장 “전략적 접근으로 밀양시 인구증가 유도”

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 밀양시는 도내 귀농·귀촌 1번지 명성을 이어가기 위해 조직 개편과 더불어 귀농·귀촌 지원에 박차를 가하기로 했다.

밀양시는 귀농·귀촌 인구 유입을 유도하고 체계적으로 지원·관리할 수 있도록 농업기술센터 내 담당을 신설하고 귀농·귀촌 종합지원센터를 별도의 공간으로 확대 운영키로 했다.

종합지원센터에서는 담당 사무실, 종합상담실, 정보검색실을 통합 운영하고, 영농·귀농 업무경력자를 전문 상담 요원으로 배치해 정착 로드맵을 안내하는 등 희망자에 대한 편의 제공을 강화한다.

‘밀양시 귀농·귀촌 홈페이지’ 구축을 통해 지원 정책과 빈집 정보를 다채롭게 선보인다. 영농·귀농 관련 교육 정보 등을 알리며, 농촌 생활에 대한 정보와 경험 부족 등의 이유로 실행에 부담 갖는 귀농인을 위해 지역탐방·일손 돕기·영농실습·선도 농가 견학 등 ‘농촌에서 미리 살아보기’ 사업도 추진한다.

이밖에 최대 150만원의 농지 임차 비용 지원과 ‘마을 단위 찾아가는 융화 교육’을 펼치기로 했다. 지역주민과 화합의 장을 마련하는 등 다양한 형태의 지원사업도 할 계획이다.

박일호 시장은 “올해 귀농·귀촌 활성화를 위한 전략적 접근을 통해 밀양시 인구증가에 기여하고, 귀농·귀촌인 이주 만족도를 더욱 높여 나갈 것이다”고 말했다.

