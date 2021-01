버핏 넘어선 농푸산취안 중산산 회장 재산… 세계 6위

[아시아경제 이춘희 기자] 중국 생수 기업 농푸산취안 창업자인 중산산 회장의 재산이 '오마하의 현인'으로 불리는 워런 버핏 버크셔 해서웨이 회장의 재산을 뛰어넘었다.

6일 블룸버그통신 보도에 따르면 중 회장의 재산은 농푸산취안 주가가 올해 첫 거래일과 다음 거래일에 18%나 급등하면서 917억달러(99조5128억원)로 늘었다. 올해 들어서만 135억달러(14조6502억원)의 재산이 늘었다.

이러한 재산 증가에 힘입어 현재 블룸버그 억만장자 지수에서 중 회장은 862억달러(93조5701억원)의 재산이 있는 버핏 회장보다 한 단계 높은 6위에 이름을 올렸다.

2012년부터 공표된 블룸버그 집계 부자 순위에서 중국 국적자로는 가장 높은 순위를 기록했다. 중국 국적자가 블룸버그 집계 부자 순위 10위 안에 든 것은 2015년 왕젠린 완다그룹 회장이 8위를 기록한 후 두 번째다.

중산산 회장의 재산은 이미 지난주 인도 최대 그룹 릴라이언스 인더스트리의 무케시 암바니를 추월해 아시아 최고 부자로도 이름을 올렸다.

블룸버그 억만장자 지수 1위는 제프 베이조스 아마존 최고경영자(CEO)로 188억달러(20조4074억원)의 재산을 가졌다. 다만 올해 들어 아마존 주식이 1.35% 하락하면서 그의 재산은 올해 들어 2억700만달러(2248억원) 줄어든 상태다. 2위는 일론 머스크 테슬라 CEO, 3위는 빌 게이츠 마이크로소프트(MS) 공동 창업자가 차지했다.

