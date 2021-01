[아시아경제 박준이 기자] 팜스코 팜스코 036580 | 코스피 증권정보 현재가 6,510 전일대비 90 등락률 -1.36% 거래량 901,099 전일가 6,600 2021.01.06 15:30 장마감 관련기사 팜스코, 계열사에 219억원 규모 채무보증 결정팜스코, 아프리카 돼지열병(ASF) 테마 상승세에 4.98% ↑[e공시 눈에 띄네]코스피-13일 close 는 한국거래소의 최근 현저한 시황 변동 관련 조회공시 요구에 "현재 진행 중이거나 확정된 중요 공시 대상이 없다"고 6일 밝혔다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr