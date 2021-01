3000선 돌파 후 요동치는 코스피…장중 2970선까지 하락 후 반등

[아시아경제 오주연 기자] 6일 오전 장중 3000선을 넘었던 코스피가 이후 상승분을 반납하면서 오후 들어서는 2970선까지 떨어졌다. 코스닥도 990선에서 970선으로 후퇴했다.

이날 오후 1시31분 기준 코스피는 전 거래일 대비 0.05% 오른 2992.02를 기록했다. 오전 장중에는 3027.16까지 올랐지만 이후 상승 탄력이 떨어지면서 2970.38까지 하락하는 등 하루 새 변동폭이 60포인트 가까이 달했다. 지수가 3000을 넘어서면서 차익을 실현하려는 욕구가 커진 투자자들이 매물을 내놓은 데에 따른 것으로 풀이된다. 그러나 올해 증시가 강세를 보일 것이라는 전망에 나오는 매물을 족족 사들이는 매수세 또한 여전해 2990선에서 등락을 거듭하고 있다.

시가총액 상위 종목 중 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 83,300 전일대비 600 등락률 -0.72% 거래량 31,913,151 전일가 83,900 2021.01.06 14:01 장중(20분지연) 관련기사 2021년 삼성전자의 선택! 올해 반도체 종목! ‘이것’만 알면됩니다!미리보는 'CES 2021'…일상 속 '혁신'과 '미래' 펼쳐진다삼성전자, 최근 5일 개인 2372만 7607주 순매수... 주가 8만 3100원(-0.95%) close 는 전 거래일 대비 0.60% 하락한 8만3400원에 거래됐지만, SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 132,500 전일대비 2,000 등락률 +1.53% 거래량 7,003,680 전일가 130,500 2021.01.06 14:01 장중(20분지연) 관련기사 SK하이닉스, 이시간 주가 +1.92%.... 최근 5일 외국인 131만 4043주 순매수코스피 3000 돌파 후 다시 장중 2970선대까지 '출렁'…상승분 반납[코스피 3000] 철강·화학부터 반도체까지…역사적 고점 뚫은 주도주들 close (1.53%), LG화학(0.34%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 355,500 전일대비 1,000 등락률 +0.28% 거래량 755,929 전일가 354,500 2021.01.06 14:01 장중(20분지연) 관련기사 [사람人] 그룹 회장에서 다시 스타트업인으로 코스피·코스닥, 사상 최고치 재차 경신하며 마감… 3000선·1000선 정조준3000선 기대했던 코스피, 장 초반 외인·기관 매도에 혼조세 close (0.42%) 등은 상승했다.

코스닥지수도 오전 상승분을 일부 반납하며 전 거래일 대비 0.31% 하락한 982.68을 기록했다. 코스닥지수는 이날 990선까지 오르면서 코스피와 동반상승했지만 상승탄력은 코스피에 비해서는 다소 떨어지는 모습이다.

시총 상위 종목 중 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 151,000 전일대비 1,300 등락률 -0.85% 거래량 1,333,378 전일가 152,300 2021.01.06 14:01 장중(20분지연) 관련기사 사상 첫 '코스피 3000' 시대 열렸다…장중 3020선 돌파, 1%대 강세코스피·코스닥, 사상 최고치 재차 경신하며 마감… 3000선·1000선 정조준3000선 기대했던 코스피, 장 초반 외인·기관 매도에 혼조세 close (-1.05%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 215,700 전일대비 2,700 등락률 -1.24% 거래량 430,361 전일가 218,400 2021.01.06 14:01 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온제약, 외국인 1만 639주 순매도… 주가 -0.92%3000선 기대했던 코스피, 장 초반 외인·기관 매도에 혼조세역대급으로 시작한 새해…코스피 2944 마감 close (-1.05%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 99,000 전일대비 6,700 등락률 -6.34% 거래량 1,734,664 전일가 105,700 2021.01.06 14:01 장중(20분지연) 관련기사 사상 첫 '코스피 3000' 시대 열렸다…장중 3020선 돌파, 1%대 강세코스피·코스닥, 사상 최고치 재차 경신하며 마감… 3000선·1000선 정조준에이치엘비, 주가 9만 1900원.. 전일대비 -1.5% close (-6.43%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 184,700 전일대비 700 등락률 +0.38% 거래량 377,053 전일가 184,000 2021.01.06 14:01 장중(20분지연) 관련기사 손절이냐, 존버냐...'진단키트 딜레마'사상 첫 '코스피 3000' 시대 열렸다…장중 3020선 돌파, 1%대 강세3000선 기대했던 코스피, 장 초반 외인·기관 매도에 혼조세 close (-0.27%) 등 상위 10개 종목 중 9개가 모두 하락했다. CJ ENM은 전 거래일 대비 0.07% 오른 14만7700원에 거래됐다.

서상영 키움증권 연구원은 "높은 밸류에이션에 대한 우려가 여전히 이어질 수 있어 상승폭을 확대하기보다는 3000포인트 상회 이후 매물 소화 과정을 보일 것으로 예상된다"고 말했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr