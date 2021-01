'집밥족' 늘어나자 고급 조미료 수요 증가…롯데마트, 설 선물세트 확대

[아시아경제 이승진 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 영향으로 집에서 요리를 해먹는 인구가 늘어나며 고급 조미료 수요도 증가한 것으로 나타났다.

롯데마트는 지난 12월 한달 동안 트러플 소스 등을 포함한 ‘수입소스’ 매출이 전년 동기간 대비 70.7%, 핑크솔트 등을 포함한 ‘가공소금’ 매출이 43.7%, 코코넛 오일과 트러플 올리브오일 등을 포함 ‘수입식용유지’ 매출이 9.9% 신장했다고 6일 밝혔다.

이는 코로나19 장기화로 '집밥족', '홈쿡족'이 늘어나며 일반적인 조미료로 맛을 낼 수 있는 음식을 넘어 다양하고 새로운 맛에 대한 관심이 커진 영향으로 분석된다.

이러한 트렌드는 지난 추석 선물세트 기간부터 시작돼 기존의 제품을 고급화 한 프리미엄 제품에 대한 높은 수요로도 나타났다. 지난 추석 롯데마트가 처음 선보인 ‘리브솔트 세트’ 2종 중 높은 가격의 세트 매출이 전체 리브솔트 세트 매출의 80% 이상을 차지 했다. 두가지 종류 중 상대적으로 저렴한 7만원대의 제품이 더욱 인기가 있을 것으로 예상했지만, 실제로는 2만원 가량 더 비싼 9만원대 제품에 대한 수요가 높았던 것이다.

이에 롯데마트는 다가오는 설을 맞아 지난 추석보다 고급 조미료 세트 취급 수를 늘려 기존 2종에서 4종이 추가된 6종을 선보인다. 대표 상품은 지난 추석 높은 수요를 보였던 히말라야 천연 핑크솔트로 그라인더와 우드스텐드를 함께 구성한 ‘리브솔트 세트(페르시안 블루)’를 엘포인트 회원 대상 7만 6000원에, 핑크 소금으로만 구성한 ‘리브솔트 세트(히말라야)’를 엘포인트 회원 대상 6만원에 판매한다.

올 해 처음으로 선보이는 조미세트로 검은 송로버섯 올리브 오일 100㎖와 송로버섯 소금 30g 등으로 구성한 ‘사비니 타르투피 미니 트러플 세트’를 엘포인트 회원 대상 20% 할인된 5만 4400원에, 돈죠반니 올리브 오일 250㎖과 발사믹 5년산 250㎖로 구성한 ‘돈죠반니 올리브오일 앤 발사믹 세트’를 엘포인트 회원 대상 20% 할인된 6만 4000원에 판매한다.

임경미 롯데마트 조미대용식품팀 MD(상품기획자)는 “코로나19가 장기화되며 프리미엄 제품에 대한 수요가 지속 증가하는 점을 고려해 프리미엄 조미 세트를 기획하게 됐다”고 말했다.

