VIP용 마카롱을 맨발 위에…백화점 직원들 '황당한 장난'

백화점 측 "일부 직원 부적절한 행동…사과드린다"

[아시아경제 임주형 기자] 한 백화점 직원들이 VIP 라운지 고객에게 제공하는 과자를 발 위에 올리는 등 장난을 하는 모습이 담긴 영상이 소셜네트워크서비스(SNS)에 공개돼 논란이 불거졌다.

해당 영상은 인스타그램 라이브 방송을 통해 촬영됐다. 지난달 29일 경기도 수원 갤러리아 백화점 12층 라운지에서 근무하던 직원 2명을 촬영한 것으로, 영상을 보면 이들은 VIP 고객에게 제공되는 마카롱을 맨발 위에 겹겹이 쌓아 올리는 등 장난을 치는 모습을 보인다. 장난 끝에 마카롱은 결국 바닥에 떨어진다.

해당 영상이 일부 온라인 커뮤니티 등에 확산하면서 누리꾼 사이에서 논란이 불거졌다. 누리꾼들은 "사람이 먹을 음식을 발에 두다니, 이해할 수 없다", "저런 영상을 SNS에 공개하다니 배짱도 크다", "별의 별 사람들이 다 있다" 등 황당하다는 바능을 보였다.

논란이 커진 가운데 백화점 측은 라운지 입구 등에 사과문을 게시하고 고객들에게도 사과 문자 메시지를 전송했다.

해당 사과문에서 백화점 측은 "일부 직원들의 부적절한 행동과 운영 관리 부재로 심려를 끼쳐 사과드린다"며 "해당 직원들은 즉시 업무에서 배제했고, 라운지 운영은 잠시 중단했다"고 밝혔다.

이어 "재정비 시간 동안 위생 관리, 서비스 재교육 및 내부 환경 개선을 통해 새로워진 모습으로 찾아뵙겠다"며 "또한 고객님의 질책을 겸허히 수용하여 전 직원 공유와 교육, 관리 강화를 통해 동일한 사례가 재발하지 않도록 하겠다"고 강조했다.

복수 매체 보도에 따르면, 문제의 영상을 게재한 이들은 용역업체에서 파견된 직원들로 관리직원이 자리를 비운 사이 이같은 일탈 행동을 벌인 것으로 전해졌다.

현재 백화점 측은 해당 직원들과 계약을 해지한 상태다. 또 해당 라운지에 재발 방지 대책의 일환으로 폐쇄회로(CC)TV를 설치하고 직원 교육을 강화할 방침이다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr