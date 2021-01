호남대 7~11일 2021학년도 신입생 정시모집

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교는 오는 7일부터 11일까지 정시 모집 나군 원서접수를 실시한다고 5일 밝혔다.

이번 정시 모집에서는 모두 40개 학과, 317명을 모집하며 수능성적 100%전형으로 선발한다.

수능 반영방법은 국어, 수학, 영어, 탐구, 한국사 등 5개 영역의 백분위 점수를 반영하며, 이때 탐구과목은 우수 1과목을 반영한다.

특히 올해 처음으로 보건, 사범계열 등 일부 학과를 제외한 29개 학과를 통합선발 방식으로 모집한다.

통합선발은 전교생을 인공지능(AI)융합인재로 키우는 국내 유일 AI특성화대학인 호남대가 융복합 교육을 통해 4차 산업혁명 시대를 이끌어갈 AI융합인재 육성을 위한 학생 선발방식으로, 외식조리학과와 만화애니메이션학과, 컴퓨터공학과, 경찰행정학과 등 공학, 자연, 인문사회, 예체능계열 29개 학과를 학과 구분없이 모집하며 전체 지원자 중에서 성적순으로 선발한다.

통합선발 입학생은 통합선발 학과 중에서 희망학과 자율선택권을 100% 보장하며, 1학년 1학기 동안 전공탐색 기간을 거쳐 1학기 말 본인의 희망학과를 최종 확정하는 방식이다.

호남대는 오는 15일까지 서류제출을 마감, 25일 최종 합격자를 발표할 예정이다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr