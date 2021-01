[아시아경제 이정윤 기자] 서울 서초구 대검찰청 앞에 설치된 윤석열 검찰총장 응원 화환에 한 남성이 불을 붙이는 사건이 발생했다.

5일 소방당국에 따르면 서울 서초소방서는 이날 오전 9시 53분께 대검 앞 화환에 불이 붙었다는 신고를 받고 출동했다. 불은 화환 3~4개를 태운 뒤 진화됐다.

화환에 불을 붙인 남성은 '분신유언장'이라는 제목으로 검찰 개혁을 주장하는 내용이 담긴 종이 수십장을 뿌린 것으로 전해졌다. 그는 살포한 종이에서 2013년 4월 26일에도 국회 앞에서 검찰 개혁을 주장하며 분신했다고 적었다.

경찰은 해당 남성을 체포해 자세한 사건 경위를 조사하고 있다.

