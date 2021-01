경북도, '농업예산' 1조원 시대 눈앞 … 당초예산 9226억 편성

"코로나19 전후 농촌 변화 이끌 경북형 뉴딜사업 대폭 반영"

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경상북도는 올해 농업분야 예산을 작년보다 1664억원 늘어난 9226억원으로 편성했다고 5일 밝혔다.

이는 2020년 예산 7562억원보다 22% 증가한 수치다. 당초 예산으로는 최초로 9000억원을 돌파, 농업예산 1조원 시대에 성큼 다가서게 됐다.

2021년도 경북도 주요 농업예산은 디지털·그린 인프라 확충, 농촌 생활여건 개선, 농식품 유통구조 개선, 농가 소득 안전망 구축 등을 통해 다함께 잘사는 농촌을 만드는데 초점을 두고 있다.

우선 포스트코로나19에 선제적으로 대응하고, 통합신공항 조기정착을 위한 경북형 뉴딜사업에 296억원을 편성했다. 스마트 영농·축산 기반 조성을 위해 스마트팜 혁신밸리 102억, 노지 스마트농업 시범사업 84억, 스마트원예단지 기반조성 18억, 스마트축산 ICT시범단지 조성 7억, 축산분야 ICT 융복합 확산에 43억원을 투입한다.

농업의 공익적 기능을 유지·확산시켜 나가기 위해 3688억원, 농촌 일손부족 문제 해결하여 안정적 농업 생산활동을 지원하기 위해 147억원이 지원된다.

청년이 돌아오고 아이 울음소리가 들리는 희망차고 젊은 농촌을 조성하기 위해서도 130억원을 편성했다. ▲귀농귀촌유치지원 사업 35억 ▲농업계고 영농정착지원 3억 ▲농업계고 졸업생 창업비용 지원 1억 ▲청년농업인 영농정착 육성지원 75억 ▲청년농부 창농기반 구축 3억 편성 등이 눈에 띈다.

문화·환경·교육·복지가 충족되는 쾌적하고 살기 좋은 농촌공간 조성사업에는 1189억원이 투입된다. ▲농촌중심지 활성화사업 552억 ▲기초생활거점 육성 422억 ▲농촌 신활력 플러스 사업 196억 ▲청년 농촌보금자리 조성사업 19억 등이 여기에 속한다.

혁신적인 농식품 유통시스템 구축과 판로확대를 위해 467억원, 재해로부터 안전한 농촌을 만들기 위해서는 722억원을 지원한다.

이철우 도지사는 "코로나19로 어려움에 처한 농업·농촌에 새로운 활력을 불어넣고, 제 값 받고 판매 걱정 없는 농업, 다함께 잘사는 농촌을 만들기 위해 다양한 신규 시책과 지원정책을 발굴하고 추진해 나가겠다"고 강조했다.

