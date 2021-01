바디프랜드, 전직원 경영성과포상금 지급

우수 직원 70명 선발 '바디프랜드 어워드' 수여

[아시아경제 김철현 기자] 바디프랜드는 1년 이상 재직한 전 직원 907명에게 경영성과포상금을 지급했다고 5일 밝혔다. 바디프랜드는 지난 31일 사내 공지를 통해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 등 어려운 여건 속에서도 소기의 성과를 거둔 임직원들에 대한 노고를 격려하기 위해 포상금을 지급한다고 발표했다. 포상금은 직원별로 평가를 통해 최대 기본급의 150%까지 지급됐다.

회사 발전과 성장에 기여한 우수직원을 뽑는 '바디프랜드 어워드'를 통한 추가 포상도 이뤄졌다. 베스트 바디프랜드인재상, BF 혁신상, BF 발전상, 멋진 성공을 위한 실패상 등 7개 분야에서 총 70명의 수상자가 나왔다. 수상 기준으로는 성과와 업적은 물론, 도전과 역경의 극복 과정이 주요하게 고려됐다. 실패 가능성에도 불구하고 적극적으로 도전해 시행착오를 겪으며 결국 성과를 이뤄낸 직원들에게 최대 3000만원의 포상금이 지급됐다.

최고상인 '베스트 바디프랜드인재상'은 메디컬기술연구소 공덕현 소장(한방재활의학과 전문의)에게 돌아갔다. 공 소장은 자신이 주축이 돼 개발한 제품에서 실패하기도 했으나 절치부심해 주력 모델로 자리잡은 목디스크 치료를 위한 견인 의료기기 팬텀메디컬 개발의 주역이 됐다. 공 소장은 "새해 메디컬R&D센터에서 많은 신제품이 출시 될 예정인데 모든 역량을 동원해 최고의 제품을 만들어 내겠다"고 소감을 밝혔다.

박상현 바디프랜드 대표는 "예고 없이 찾아온 코로나19 팬데믹으로 힘든 환경이었음에도 기본 소임을 다해 성과를 이끌어내고, 변화의 노력을 아끼지 않은 임직원 덕분에 회사도 성장할 수 있었다"며 "작지만 성장의 결실을 나누고 그 간의 노고를 격려하기 위해 임직원들을 위한 경영성과 포상금을 마련했다"고 말했다.

