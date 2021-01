전남소방, 지난 한 해 4275명 인명 구조

소방활동 통계 분석 발표…57만 6458건 신고 접수

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방이 지난 한 해 동안 4275명의 인명을 구했다.

전남소방본부(본부장 마재윤)는 지난해 소방활동 통계 분석 결과 57만 6458건의 신고가 접수돼 28만 6873건의 현장 출동을 했다고 4일 밝혔다.

분야별로는 화재 2472건, 구조 3만5877건, 구급 7만5258건이 발생했고, 하루 평균 화재 7건, 구조 98.3건, 구급 205.6건으로 나타났다.

화재출동 9215건 중 실제 화재는 2472건이 발생했으며, 사망 22명, 부상 98명의 인명피해와 291억여 원의 재산피해가 집계됐다.

지난 2019년 대비 사상자는 4명(사망1, 부상3)이 감소했으며 재산피해는 26억 6000만 원이 증가했다. 이는 공장 및 창고 시설 등 산업시설에서의 큰 피해가 주된 요인으로 분석하고 있다.

화재원인별로는 ‘부주의 화재’가 1376건(55.7%) ‘전기적 요인’ 536건(21.7%), ‘기계적 요인’ 241건(9.7%), 원인 불명 화재가 180건(7.2%) 순으로 나타났다.

3만5877건의 구조 출동해 4275명의 인명을 구조했다. 전년 대비 출동은 261건, 인명구조는 27명이 증가했는데 주된 증가 요인으로는 여름철 집중호우와 태풍에 의한 것으로 나타났다.

전체 구조출동 중 자연재해 등 생활안전구조 출동이 1만9401건 및 교통사고, 승강기사고 등의 일반구조 출동이 1만6476건을 기록했다.

또 총 7만5258건의 구급현장에서 7만7148명의 환자를 응급처치 후 이송한 것으로 나타났다.

구급 상황관리센터 운영으로 3만 7184건의 응급처치 및 의료지도를 통해 위급한 도민에게 소방안전서비스를 제공했다.

전년 대비 구급출동 2838건, 이송환자 6359명이 감소했는데 이는 코로나19로 시민들의 대외활동 자제로 인해 구급활동이 감소한 것으로 파악했다.

마재윤 소방본부장은 “지난해 소방활동 통계 자료를 토대로 부주의 등에 대한 화재예방 홍보 활동을 강화할 것”이라며 “보다 효율적인 소방대책을 세워 도민들이 안전한 삶을 영위할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

