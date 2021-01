[아시아경제 이민지 기자] SH에너지화학 SH에너지화학 002360 | 코스피 증권정보 현재가 1,085 전일대비 250 등락률 +29.94% 거래량 81,159,346 전일가 835 2021.01.04 15:30 장마감 관련기사 【전문가추천】 수소차 보급 한걸음 성큼~! '관련주' 매수 서둘러야'그린 뉴딜' 단열재株도 청신호【전문가추천】 '2차전지 관련주' 못잡으면 배아플걸요? close 은 4일 거래소가 현저한 시황변동과 관련해 조회공시를 요구했다고 공시했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr