경남도의회 김하용 의장, 신년 참배 3·15 민주묘지 등 찾아

4일 오전 3·15 민주묘지와 충혼탑 참배로 새해 첫 의정활동 시작

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남도의회 김하용 의장이 4일 3·15 민주묘지와 창원 충혼탑을 방문해 참배하고 새해 첫 의정활동을 시작했다.

이날 참배는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 최소한의 인원만 참석했으며 순국선열과 민주화, 호국 영령의 애국정신을 추모하고 코로나19 극복과 도민의 행복을 기원했다.

먼저 김 의장은 국립 3·15 민주 묘지를 찾아 희생자들의 숭고한 뜻을 기리는 헌화와 분향을 하고, 참배록에 '3·15 영령들의 고귀한 희생을 깊이 새겨 대한민국의 발전을 위해 노력하겠습니다'라고 남겼다.

이어 경남지역 출신 호국영령의 위패가 있는 창원충혼탑을 찾아 '님들의 희생이 오늘의 대한민국을 있게 했습니다'라는 글을 남겼다.

김 의장은 "2021년에도 도의회에서는 경남경제 활성화를 최우선 과제로 삼아, 경남의 핵심 산업뿐만 아니라 서민경제의 정상화를 위해, 모든 의정활동을 집중해 나가도록 하겠다"며 "현장에서 ‘발로 뛰는 의회’ 도민과 함께하는 ‘공감하는 의회’ 도민이 중심이 되는 ‘민생 우선의 의회’를 만들기 위해 변화와 혁신으로 힘차게 나아가겠다"고 새해 각오를 밝혔다.

