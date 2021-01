쌍용차 지난해 10만7416대 판매…전년比 20.6%↓

[아시아경제 성기호 기자] 쌍용자동차가 지난해 내수 8만7888대, 수출 1만9528대를 포함 총 10만7416대를 판매했다고 밝혔다. 2019년 같은 기간 13만5235대 판매에 비해 20.6%가 감소한 것으로 나타났다.

쌍용차는 4일 금융감독원 전자공시를 통해 지난해 12월 내수 8449대, 수출 2142대를 포함 총 1만0591대를 판매했다고 밝혔다. 지난해 10월 이후 3개월 연속 1만대 이상 판매 실적을 유지한 것이다.

내수 판매는 생산 차질 영향으로 전년 동월 대비 20.1%의 감소세를 나타냈지만, 올 뉴 렉스턴의 선전을 통해 2020년 월평균 판매대수(7324대)를 상회하는 실적을 기록했다.

5개월 연속 상승세를 보였던 수출 역시 조업 차질로 인해 증가하고 있는 수출 오더를 소화하지 못하고 전년 동월 대비 8.8%의 감소세를 기록했지만 지난 10월 이후 3개월 연속 2000대 이상 판매실적은 유지됐다.

쌍용차는 지난해 신종 코로나바이러스감염증(코로나 19)의 영향으로 총 10만7416대를 판매한 것으로 나타났다.

특히 티볼리 에어와 올 뉴 렉스턴 등 신모델 출시와 함께 코로나 상황에 대응한 다양한 비대면 전략을 통해 하반기부터는 판매가 2019년 수준으로 회복된 것으로 나타났다.

한편 쌍용차는 회생절차개시 여부 보류 신청(ARS 프로그램)이 법원으로부터 최종 결정된 만큼 조속한 시일 내에 관련 이해당사자 간 합의를 통해 신규 투자자와의 매각협상 등 가시적인 성과를 도출해 낼 것이라고 밝혔다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr