한 달 일찍 온 '갤럭시S21' 언팩 초청장

한국 시간 15일 자정 실시간 중계

카메라 강조한 티저 영상 눈길

[아시아경제 한진주 기자] 삼성전자가 오는 15일 자정에 여는 언팩 이벤트의 초청장을 공개했다. '2월 공개' 공식을 깨고 한 달 일찍 갤럭시S21이 베일을 벗게 된다.

삼성전자는 한국시간으로 오는 15일 오전 0시, 미국 동부시간으로는 14일 오전 10시부터 '갤럭시 언팩 2021'을 개최한다고 4일 밝혔다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 여파로 지난해 8월 이후 갤럭시 언팩은 온라인으로 열리고 있다. 갤럭시 언팩 2021 이벤트는 삼성전자 뉴스룸과 삼성전자 홈페이지에서 생중계된다.

이날 공개된 언팩 티저 영상에서는 회전하는 3차원의 정사각형 박스 안에 갤럭시S21의 후면 카메라를 연상케 하는 모형이 함께 돌아가는 모습이 담겼다. 카툭튀(카메라 돌출 현상)가 완화되면서 매끄러워진 카메라 디자인과 AI(인공지능)ㆍ영상 기능이 개선된 카메라를 탑재한 갤럭시S21 출시를 암시한다.

갤럭시S21 시리즈는 6.2인치 갤럭시S21, 6.7인치 갤럭시S21 플러스, 6.8인치 갤럭시S21 울트라 등 3가지 모델로 출시된다. 특히 울트라 모델에는 갤럭시S 시리즈 최초로 S펜이 지원된다. 노태문 삼성전자 무선사업부장은 기고문에서 "갤럭시 노트의 경험을 더 많은 제품군으로 확대 적용해 나가겠다"며 S펜 탑재 사실을 공식화 했다.

그간 상반기 언팩은 2월, 신제품 출시는 3월 초였으나 갤럭시S21 공개ㆍ출시 일정이 한 달 이상 빨라졌다. 애플의 독주를 견제하고 화웨이의 빈자리를 겨냥하기 위해 출시 일정을 앞당겨 5G 스마트폰 시장을 선점하려는 의도다.

시장조사기관 스트래티지 애널리틱스(SA)에 따르면 올해 삼성전자의 스마트폰 출하량은 2억7510만대로 지난해보다 8% 증가할 것으로 전망된다. 갤럭시S21 출시 일정이 앞당겨지면서 1분기 출하량은 6190만대로 올해보다 360만대 늘어날 것으로 예상된다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr