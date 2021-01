SH공사, 이산화탄소·미세먼지 저감 '스마트 모스월' 특허…마곡에 적용

스마트모스월 16.2㎡당 연간 미세먼지 12㎏·이산화탄소 240t 저감 기대

[아시아경제 김유리 기자] 서울주택도시공사(SH공사)가 이끼를 활용해 도시 내 이산화탄소와 미세먼지를 줄일 수 있는 '스마트 모스월(Moss Wall)'을 개발, 현장 실증을 시작했다.

SH공사는 민간전문기업과 협력을 통해 새로 개발해 특허 출원한 스마트·그린기술 기반의 '스마트 모스월'을 마곡지구에 설치했다고 4일 밝혔다. '스마트 모스월'은 이끼를 이용해 공기 중 오염물질을 분해하고, 미세먼지를 흡수할 수 있는 최적의 조건을 만들어 공기정화 효과를 극대화하는 솔루션이다.

이끼는 주변 환경을 냉각하며 공기 중 질소산화물·오존, 입자상 물질을 정화하는 효과가 탁월하다고 알려진 식물이다. SH공사는 높이 4m, 너비 3m 규모의 벽 2개 면을 이끼로 감싼 '스마트 모스월'을 제작, 도심 내에서도 미세먼지와 이산화탄소가 많이 발생하는 도로변에 설치해 공기정화 효과를 검증할 계획이다. 마곡지구에 설치한 '스마트 모스월'은 16.2㎡당 연간 미세먼지 약 12㎏과 이산화탄소 약 240t을 저감할 수 있을 것으로 기대되고 있다.

SH공사는 '스마트 모스월'에 태양광 패널과 자동관개 시스템을 내장, 자체적으로 전력을 공급하고 빗물을 활용하게 하는 등 제로 에너지 및 환경 친화적 디자인을 적용했다. '스마트 모스월'의 지속적인 성능 개선을 위해 모스월 내 센서를 추가했다. 성능에 대한 데이터를 수집하고 이를 토대로 SH 스마트시티 혁신센터에서 분석 및 모니터링을 통해 보다 양질의 서비스를 제공할 예정이다.

SH공사는 실증 결과 긍정적인 효과가 나타날 경우 대기오염 제로 공간 구현을 목표로 이끼를 이용한 스마트 공기정화 시스템(스마트 이끼타워, 스마트 모스월 등) 적용을 보다 확대해나갈 방침이다. SH공사는 "SH스마트시티 혁신센터를 중심으로 스마트 모스월, 스마트 이끼타워, 스마트 그린 스테이션 등과 연계한 클라우드 기반의 시스템을 구축, 실시간 모니터링 및 운영관리 체계를 완성했다"며 "차후 시민들이 스마트폰을 통해 쉽게 접근할 수 있는 증강현실(AR) 정보서비스를 제공할 계획"이라고 말했다.

김세용 SH공사 사장은 "앞으로 SH 스마트시티는 스마트와 그린 인프라 기술을 보다 확대해 도시환경과 기후변화 문제를 동시에 해결하기 위해 노력할 것"이라며 "탄소중립도시 분야에서도 선도적 역할을 할 것"이라고 말했다.

