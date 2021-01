[아시아경제 이광호 기자]국세청은 국민과의 소통창구인 국세청 누리집을 새롭게 개편해 제공한다고 4일 밝혔다.

납세자가 국세의 신고·납부 등을 위해 국세정보를 보다 손쉽게 이용할 수 있도록 접근성 및 활용성을 대폭 향상시켰다.

또 국민과의 소통 강화를 위해 국민소통 종합채널인 '국세청 100배 활용하기 가이드 맵'을 개설하고, 납세자 권익보호(납세자권익24)와 국세상담(국세상담센터) 전담 누리집도 신설했다.

아울러 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 시대에 대비한 모바일 비대면 서비스 향상에도 역점을 뒀다.

국세청 관계자는 "세정환경 변화에 맞춰 홈택스 2.0을 통한 신고편의를 개선하는 등 국세서비스의 디지털 혁신을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.

