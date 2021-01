염태영 수원시장 "시민 안전과 지역경제 활성화에 올인"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 염태영 수원시장이 2021년 신축년 최우선 시정 목표로 시민 안전과 지역경제 활성화를 꼽았다.

염 시장은 4일 신년사를 통해 "올해 경제 활성화는 코로나19 극복 여부에 달려 있다"며 "코로나19가 종식될 때까지 긴장의 끈을 놓지 않고, 최악의 상황을 전제로 한 만반의 대책을 강구하겠다"고 강조했다.

이어 "지난 10년 간 수원 시민들은 어려움을 이겨내는 지혜와 따뜻한 마음, 두려움에 당당히 맞서는 용기를 보여주셨다"며 "위대한 시민이 위대한 도시를 만들었듯이, 시민 여러분과 함께 올해 어두운 터널을 완전히 빠져나갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

염 시장은 시민들의 코로나19 방역 협조에 대한 감사함도 표시했다.

그는 "사회적 거리두기를 실천하고, 방역수칙을 준수하며, 행동과 실천으로 수원공동체를 지키는 방파제 역할을 해왔다"며 "시민 여러분이야 말로 진정한 영웅"이라고 평가했다.

염 시장은 나아가 "2022년 1월 수원시는 대한민국 첫 '특례시'가 되고 수원시민은 특례시민이 된다"며 "준광역시급 행정 권한 확보를 위한 최선의 노력을 다해 '수원 특례시'가 성공적으로 출범할 수 있도록 하겠다"고 약속했다.

염 시장은 올해 추진할 주요 정책으로 ▲지속가능한 도시생태계 조성 ▲촘촘한 사회안정망 구축으로 사람 중심 포용 도시 조성 ▲수원만의 문화 가치 창출 ▲혁신 성장 미래도시 조성 등을 제시했다.

