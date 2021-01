국내 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산세가 지속하는 가운데 신정 연휴 마지막 날인 3일 서울 도심이 한산한 모습을 보이고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

