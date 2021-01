순천시 코로나19 대응…핀셋 행정 필요

목욕탕내 사우나 금지 시켜야 의견 나와

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남 동부권인 순천·여수·광양시에서 새해벽두에18명의 코로나19 확진자가 발생, 허석 순천시장은 새해 첫 담화문을 발표하고 강화된 사회적 거리두기를 발표했다.

허 시장의 노력과 달리 코로나19 대응과 보건당국의 지침과 달리 곳곳에 허점이 노출되면서 세밀한 핀셋 행정이 필요하다는 지적이 제기됐다.

시민 A씨는 “순천시는 목욕탕과 휘트니스발 연쇄 코로나19 감염을 겪었으면서도 방역당국은 안일한 태도를 보이고 있다”며 “일부 목욕탕은 사회적거리두기를 지키기 어려운 사우나를 운영하고 있어서 염려가 된다”고 전했다.

시민 B씨는 “목욕탕에서 사우나를 패쇄시키니 사우나를 운영하고 있는 목욕탕으로 많은 회원들이 이동 했다”며 “순천시가 행정 지침으로 감염우려가 높은 사우나를 패쇄하는 것이 맞는 것 같다”고 말했다.

순천시는 강화된 사회적거리두기를 실시하면서 일부 업종의 영업시간 단축과 집합을 금지시켰다.

이러한 내용에 대해 순천시관계자는 “관련부서와 의논해 볼 사항으로 이러한 의견이 있음을 전달하겠다”고 말했다

