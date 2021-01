경북도 임민아 주무관, 질병관리청 전문과정 '제1호 역학조사관' 타이틀

전국 역학조사관 7명 가운데 질병관리청 전문과정 수료는 처음

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북도 감염병관리과 임민아 주무관이 질병관리청 역학조사 전문과정을 전국에서 유일하게 수료하면서 경북 제1호 역학조사관이란 타이틀을 함께 얻게 됐다.

3일 경북도에 따르면 임 주무관은 지난 12월18일 질병관리청에서 개최된 역학조사관 교육과정 수료식을 마치고, 국내 7번째 역학조사관으로 이름을 올렸다.

이날 수료식은 정은경 질병관리청장이 참가한 가운데 임 주무관만을 위한 단독 행사로 마련됐다. 그만큼 역학조사관 타이틀은 까다로운 자격 요건을 갖춰야 한다.

감염병 유행과 확산 등 방역대책을 세우는 전문가인 역학조사관은 질병관리청의 '역학조사관 교육에 관한 규정'에 따라 2년 과정의 현장중심 직무교육을 이수하고, 감염병 감시분석보고 및 유행 역학조사 보고서를 2편 이상씩 제출해야 한다.

임민아 주무관은 2003년 간호사 면허 취득, 2012년 김천의료원 감염관리실 근무, 2015년에는 메르스 의심환자 격리병동에 근무하는 등 감염병 대응 현장 경험을 쌓았다.

이후 2017년도 경북도 일반임기제 6급으로 임용된 뒤 지난해 1월부터 시작된 코로나19 신종감염병 대응에 역학조사관 임무를 수행해 왔다.

김진현 경북도 복지건강국장은 "신종감염병의 출현, 짧아진 감염병 사이클 등 미래 질병에 대한 대응준비를 해야 하는 시점에서, 경북 제1호 역학조사관 배출을 계기로 전문 역학조사관을 확충해 나가겠다"고 전했다.

