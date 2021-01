백화점 설 선물세트 사전예약 시작…최대 70% 할인·온라인 물량 확대

명절에 비대면으로 선물 받는 트렌드 확산

백화점, 전년보다 물량 2배 늘리고 가격 70% 할인

온라인 물량 확대, 다양한 혜택 제공

[아시아경제 임혜선 기자] 백화점들이 예년보다 열흘 앞당겨 '설 선물세트 예약판매'를 시작했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 사회적 거리두기가 강화되면서 명절에 비대면으로 선물을 주고 받는 트렌드가 확산될 것으로 판단해서다. 백화점들은 지난해보다 물량을 2배 이상 늘리고, 상품 가격을 최대 70% 할인키로 했다.

2일 유통업계에 따르면 롯데백화점은 1월 17일까지 전 점에서 2021년 설 선물세트 사전예약 판매를 진행한다. 한우는 10%, 굴비는 20%, 건강기능식품은 최대70% 할인 판매한다. 롯데백화점은 지난 추석에 이어 올 설에도 고향 방문을 선물세트로 대체하는 슈요가 늘 것으로 보고 한우와 건강식품 위주로 판매 물량을 30% 이상 확대했다.

또한 프리미엄 선물세트 수요를 잡기 위해 70만~90만원대 명품 한우 선물세트도 사전예약 판매를 통해 한정수량으로 내놓는다. 최근 높아진 집밥에 대한 관심을 고려해 유명 생산자 및 맛집과 연계한 상품과 홈술 트렌드를 반영한 상품 등도 다양하게 준비했다.

대표 상품으로는 ‘명품 한우2호’를 10% 할인한 53만 1000원에, '올가 행복사과·배 혼합세트 2호’를 30% 할인한 7만 7000원에, ‘영광법성포 굴비세트5호’를 20% 할인한 24만원에, ‘의성마늘 로스팜세트’는 30% 할인한 2만 9400원에 판매한다. 와인과 비타민세트는 최대 70%까지 할인 판매한다.

비대면 소비를 선호하는 고객들을 위해 7일부터 20일까지 롯데온의 롯데백화점몰에서도 선물세트 사전예약 행사를 진행한다. 이번 설에는 오프라인과 온라인에서 동시에 판매되는 상품을 대폭 늘렸으며 온라인 전용 상품 물량도 50% 이상 확대했다.

신세계백화점은 오는 4일부터 24일까지 2021년 설 선물세트 예약 판매에 나선다. 예약 판매 품목은 지난해보다 21품목 늘어난 271가지다. 배, 사과, 곶감 등 농산 40품목, 한우 등 축산 34품목, 굴비, 갈치 등 수산 30품목, 건강식품 45품목 등이다. 다음달 11일부터는 SSG닷컴을 통해서도 백화점 예약판매 상품 구매가 가능하다.

주요 품목의 할인율로는 한우 5~10%, 굴비 30%, 과일 20%, 와인 50%, 건강식품 70% 등이다.

신세계는 비대면 트렌드에 맞춰 온라인 전용 상품도 지난 설 보다 2배 이상 확대했다. 예약 판매 역대 최대 규모인 355개 품목을 앞세워 비대면 명절 수요 선점에 나서는 것이다.

온라인 사은 행사도 마련했다. 오는 10일까지 SSG닷컴을 통해 설 선물세트 구매 시, 금액대별 최대 150만원 SSG머니를 추가로 받을 수 있다. 같은 기간 동안 신세계백화점 온라인 신선 가공(일부상품 제외) 설 선물세트 상품을 SSG머니로 결제하면 5% 즉시 할인 또는 적립이 가능하다. 신세계백화점 예약 판매 상품을 구매할 수 있는 오는 11일부터 31일까지는 구매 금액대별 최대 100만원 SSG머니도 제공한다.

휴대폰 번호만 알면 손쉽게 선물을 보낼 수 있는 SSG닷컴의 '선물하기' 서비스도 이어간다. 지난 2016년 선보인 SSG닷컴 선물하기 기능은 상대방의 주소가 없어도 식품부터 화장품, 패션잡화 등 SSG닷컴 내 1000만여종의 상품을 쉽고 빠르게 선물할 수 있도록 개발된 서비스다.

현대백화점 역시 4일부터 ‘2021년 설 선물세트 예약 판매’를 진행한다. 현대백화점 관계자는 “고객들의 구매 편의를 높이기 위해 온·오프라인 모두 사전 예약 판매 기간을 앞당기고, 사전 예약 물량도 지난해보다 50% 확대했다”고 말했다.

현대백화점은 예약 판매 기간 한우·굴비·청과·건강식품 등 약 200여 개 인기 세트를 선별해 최대 30% 할인 판매한다. 대표 상품은 1등급 등심·불고기로 구성된 현대 화식한우 연(蓮) 21만원(판매가 23만원), 영광 참굴비 죽(竹) 25만5000원(판매가 32만원), 산들내음 사과·배 난(蘭) 11만원(판매가 12만원), 향과집성방 대왕곶감 세트 12만원(판매가 17만원), 정관장 홍삼톤 30포 6만3000원(판매가 7만원) 등이다.

또한 비대면으로 선물하는 고객들을 위해 온라인 할인 혜택도 강화한다. 다음달 4일부터 17일까지 공식 온라인몰인 ‘더현대닷컴’에서는 설 선물세트를 구매하는 고객을 대상으로 5만원 이상 구매시 최대 15% 할인받을 수 있는 쿠폰을 증정하고, 10만원 이상 구매 고객을 대상으로 ‘더머니 적립금’을 구매 금액대별로 제공한다.

‘더현대닷컴 선물서비스’도 강화한다. ‘더현대닷컴 선물서비스’는 ‘더현대닷컴’ 모바일 앱에서 구입한 상품을 상대방의 주소를 모르더라도 휴대폰 번호를 알거나 카카오톡 친구로 등록돼 있으면 각각 문자(SMS)와 카카오톡 메시지를 통해 선물할 수 있는 서비스다. 고객 이용 편의성을 높이기 위해 다음달 4일부터 한번의 결제로 여러명에게 보낼 수 있는 기능과 다수의 고객에게 보낸 선물의 배송 현황 또한 한번에 확인할 수 있는 시스템을 선보인다.

비대면 배송 서비스를 확대 운영한다는 방침이다. 현대백화점은 지난 9월 선물세트 포장부터 각 가정에 배송되는 전 과정에 방역 지침을 마련하고, 배송되는 모든 선물세트와 배송 차량에 대한 방역을 진행하는 ‘안심 배송 서비스’를 도입했다. 또한 선물을 보내는 사람의 정성까지 세심하게 전달하기 위해 ‘배송 깔개’를 깔고, 그 위에 선물세트를 올려놓는 비대면 배송 서비스도 운영한 바 있다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr