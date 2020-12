[인사]한국표준협회

□승진

▲서비스경영본부장 김현균 ▲교육지원센터장 우문규 ▲표준정책센터장 최동근

□전보

▲경기강원지역본부장 김종범 ▲충북지역본부장 박형수 ▲KS교육지원센터장 김정현 ▲KS인증센터장 유연택 ▲인증운영·아시아센터장 민경진 ▲경영HR센터장 오선태 ▲창업성장센터장 김운식 ▲평생교육센터장 한경희 ▲제조안전교육센터장 이덕신

▲CEO&INNO센터장 김선형

