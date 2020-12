[아시아경제 전진영 기자] 영국 정부는 30일(현지시간) 자국 제약업체 아스트라제네카가 개발중인 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 긴급사용을 승인했다.

해외 언론에 따르면 영국 보건부는 이날 영국 의약품건강관리제품규제청(MHRA)의 권고를 받아들여 이같이 결정했다고 밝혔다.

앞서 현지 언론들은 영국 정부가 이번 백신을 이르면 내달 4일부터 보급할 계획이라고 보도했다.

