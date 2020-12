현대ENG, '힐스테이트 감삼 센트럴' 30일 사이버 견본주택 오픈

[아시아경제 김유리 기자] 현대엔지니어링은 30일 대구시 달서구 감삼동 567-2 일원에서 선보이는 '힐스테이트 감삼 센트럴'의 사이버 모델하우스를 오픈하고 본격 분양에 나선다고 밝혔다.

단지는 지하 5층~지상 최고 45층, 아파트 2개동, 84~175㎡(전용면적) 393가구, 오피스텔 1개동, 84㎡ 119실, 단지 내 상업시설 '힐스 에비뉴 감삼 센트럴;로 구성된다. 상업시설은 지상 1~2층에 조성되며 1층은 37호실, 2층은 49호실로 총 86호실 규모다.

힐스테이트 감삼 센트럴 사이버 모델하우스는 이날부터 공식 홈페이지를 통해 관람이 가능하다.

단지는 대구도시철도 2호선 죽전역, 용산역을 도보로 이용할 수 있는 역세권 입지로 이 노선을 통해 대구 전역으로 편리하게 이동할 수 있다. 달구벌대로, 와룡로가 인접해 성서IC, 남대구IC 등으로의 진입이 용이하며 내년 개통 예정인 KTX서대구역으로의 접근도 쉽다.

단지에서 반경 1㎞ 내에 이마트(감삼점), 홈플러스(성서점), 하나로마트(성서점) 등 대형마트가 위치했다. CGV(대구죽전점)가 내년 6월 중 들어설 예정이다. 대구의료원이 가까워 의료시설 이용이 편리하다.

대구장동초교를 도보로 통학할 수 있으며 경암중, 원화중, 원화여고, 상서고 등도 가깝다. 감삼동 학원가 이용도 쉽다. 단지 인근에 장기공원, 두류공원, 학산공원 등 녹지가 풍부해 쾌적한 주거환경을 누릴 수 있다.

분양 관계자는 "힐스테이트 감삼 센트럴은 대구의 신흥주거중심지로 떠오르는 죽전역 역세권 입지에 위치해 편리한 주거환경을 누릴 수 있는 데다 대구시청 신청사, KTX서대구역 등 개발호재를 통한 미래가치도 기대할 수 있다"며 "희소성 높은 대형 건설사의 브랜드 단지로 들어서는 만큼 수요자들의 많은 관심이 기대된다"고 말했다.

청약 일정은 내년 1월11일 특별공급을 시작으로 12일 1순위 해당지역, 13일 1순위 기타지역 청약 접수를 하며 당첨자 발표일은 20일에 진행한다. 정당계약은 2월1~3일 진행한다.

모델하우스는 대구시 달서구 이곡동 1258에 위치했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr