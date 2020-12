이스라엘서 화이자 백신 맞은 노인 잇따라 사망

[아시아경제 권재희 기자] 이스라엘에서 이틀 연속 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신을 맞고 숨지는 사고가 일어났다.

29일(현지시간) 타임스오브이스라엘 등 현지언론에 따르면 이날 오후 예루살렘에서 88세 남성이 미 제약사 화이자와 독일 바이오엔테크가 공동 개발한 코로나19 백신을 접종받고 몇 시간뒤 숨졌다.

이 노인은 접종을 받은 후 집으로 돌아와 쓰러졌고, 응급의료요원들에 의해 병원으로 곧바로 이송됐지만 결국 사망했다.

병원 측은 숨진 남성이 만성적인 합병증을 앓아왔다고 밝혔지만, 구체적인 병명은 밝히지 않았다. 이 남성을 사망에 이르게한 원인이 백신과 관련이 됐는지는 아직 불분명하다.

이번 사고로 이스라엘에서 화이자 백신을 맞은 노인이 사망한 것은 두 번째다.

전날인 28일에는 이스라엘 북부 베트셰안에 사는 75세 남성이 코로나19 백신을 맞은 뒤 약 2시간 만에 자택에서 숨졌다. 사인은 심장마비로 알려졌다.

이스라엘 보건부는 초기 조사에서 노인의 사망과 백신 사이에 연관성이 있는 것으로 보이지 않는다며 고인이 심장병, 암 등의 질환을 앓았다고 밝혔다.

유가족도 그의 죽음을 코로나19 백신과 연관시키지 말라고 요청했다고 이스라엘 언론은 전했다.

28일 이스라엘 매체 예루살렘포스트에 따르면 이스라엘 공공보건 단체인 '미다트협회'는 "위험층이 백신을 맞을 때 불행한 일이 생길 수 있다"고 밝혔다.

한편 이스라엘은 지난 20일부터 의료인과 고령층 등을 대상으로 대규모 코로나19 백신 접종을 시작했으며 29일까지 약 50만명이 백신을 맞았다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr