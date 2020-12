[아시아경제 온라인이슈팀] 걸그룹 마마무 화사가 드레스 자태를 뽐냈다.

화사는 30일 자신의 SNS에 드레스 사진 여러 장을 올렸다. 공개된 사진은 지난 29일 오후 서울 상암동 MBC에서 진행된 '2020 MBC 방송연예대상' 시상식을 앞두고 드레스를 입은 화사의 모습이 담겨 있다.

화사는 '2020 MBC 방송연예대상' 시상식에서 최우수상을 수상했다. 또한 최근 가수 엄정화의 새 디지털 싱글 '호피무늬(Feat. 화사, DPR Live)를 피처링했다. 앞서 두 사람은 MBC '놀면 뭐하니?'에서 이효리, 제시와 함께 프로젝트 그룹 환불원정대로 함께 활동했다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr