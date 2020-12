제주 전복어선 선원 구조 안간힘…생존신호 확인에도 수색 난항

[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주도 해상에서 지난 29일 전복된 어선에 타고 있던 선원 구조가 난항을 겪고 있다. 선내에서 생존 신호가 확인됐지만 어선이 파손되고 기상악화 등으로 수색·구조작업이 더딘 상황이다.

30일 제주해양경찰서에 따르면 전날 오후 7시 44분께 제주항 북서쪽 약 2.6㎞ 해상에서 제주시 한림 선적 저인망어선 32명민호(39t·승선원 7명)가 전복됐다.

32명민호는 서귀포시 성산항에서 출항한 지 3시간 여 만에 사고를 당했다. 이 어선에는 선장 김모(55)씨를 비롯해 한국인 선원 4명과 외국인 선원 3명 등 7명이 승선한 것으로 확인됐다.

인명 수색·구조에는 해경 함정 5척과 헬기 1대, 해군 함정, 제주도 행정선 등이 총동원됐다.

해경은 사고 신고 접수 1시간 30여 분 만인 전날 오후 9시 11분께 헬리콥터가 제주항 북쪽 약 1.3㎞ 해상에서 뒤집힌 32명민호를 발견하고 즉시 구조대를 투입했다.

해경 구조대원이 오후 9시 21분께 사고 어선에서 선체를 두들기는 등 타격 시험을 시도하자, 선내에서는 생존 반응을 보인 것으로 파악됐다.

이후 어선이 침몰하는 것을 막고자 리프트백(배에 부력을 더해주는 공기 주머니)을 여러 개 설치하고 잠수장비를 착용한 구조대원을 투입시켜 4차례 이상 선내 진입을 시도했지만 악천후 등으로 상황이 녹록지 않았다.

또 당시 사고 해역에는 초속 15∼17m의 비바람과 함께 물결이 4∼5m로 높게 일고 있었다.

해경 관계자는 “야간이어서 시야 확보가 어려운데다 강풍과 높은 너울까지 겹치고, 전복 선박에서 유출된 그물 등 어구들이 주변에 널려 있어 선체 내로 진입하지 못했다”고 설명했다.

게다가 사고 어선이 이날 오전 4시께 높은 파도에 밀려 제주항 방파제에 부딪혀 일부 파손되면서 인명 구조를 위한 골든타임이 앞당겨지는 상황이 발생했다.

해경 관계자는 “32명민호가 파손된 상태지만 침몰하지는 않았다”며 “현재 강풍과 너울로 선체에 접근이 어려워 선박 예인보다는 인명 수색에 중점을 두고 대응하고 있다”고 밝혔다.

이어 “안타까운 사고를 접하신 실종자 가족에게 위로의 말씀을 드리며, 구조자원을 총 동원해 실종자를 찾는데 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

