SK텔링크 세븐모바일 유심, 세븐일레븐에서 판다

내년 1월31일까지 스타벅스 플래너 등 사은품 제공

[아시아경제 한진주 기자] SK텔링크가 전국 세븐일레븐 편의점에서 알뜰폰 서비스 ‘SK 세븐모바일(SK7mobile)’용 무약정 유심 판매를 시작한다고 30일 밝혔다.

SK 세븐모바일 무약정 유심은 월 5500원 초저가 요금제부터 웨이브나 플로 등 미디어 콘텐츠를 이용할 수 있는 웨이브·플로 무제한 유심 등 다양한 상품으로 구성돼있다.

가입 방법도 간단하다. 세븐일레븐 편의점에 방문해 무약정 유심을 구입한 뒤 SK세븐모바일 온라인 통합몰이나 개통센터에 전화해 가입을 완료하면 쓰던 폰과 번호 그대로 이용할 수 있다.

SK텔링크는 세븐일레븐 입점을 기념해 내년 1월31일까지 세븐일레븐매장에서 구입한 유심으로 SK 세븐모바일에 가입한 고객 전원에게 요금제에 따라 스타벅스 플래너 등 다양한 사은품을 제공한다.

KB국민카드, 우리카드, 롯데카드 등 제휴 카드로 통신비를 자동이체하면 추가로 매월 최대 2만2000원의 청구 할인을 받을 수 있다.

김광주 SK텔링크 MVNO사업본부장은 “알뜰폰 유통채널을 다변화하고 유심 셀프개통에 거부감이 덜한 젊은 MZ세대를 겨냥해 편의점과의 제휴를 확대하고 있다”며 “변화하는 알뜰폰 소비자의 새로운 니즈에 맞춰 유통망을 혁신하고 차별화 제품을 적극 발굴해 나가겠다”고 말했다.

