[아시아경제 유현석 기자] 신한금융투자는 사후 관리체계와 내부 관리기능 강화 등에 중점을 둔 조직개편을 단행했다고 29일 밝혔다.

상품 사후 관리체계 강화를 위해 각 부서의 사후관리 업무를 총괄할 상품관리부를 신설한다. 또 운영위험관리팀을 신설해 운영 리스크 관련 업무를 일원화한다.

이와 함께 지원 업무 전담 조직인 업무지원본부를 신설해 내부 관리기능을 강화하기로 했다. CT본부는 디지털 환경 변화에 신속하게 대응하고 디지털 전환 추진력을 확보하고자 애자일(Agile) 운영 체계를 도입한다.

글로벌투자금융(GIB) 그룹은 투자은행(IB) 기능 강화를 위해 기업공개(IPO) 3부와 인더스트리팀을 신설한다.

신한금투는 "각 부문의 기본체계를 강화해 기본과 원칙에 충실한 조직을 구축하고 고객 신뢰를 회복해 자본시장 대표 증권사로 도약할 기반을 구축해 나가겠다"고 밝혔다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr