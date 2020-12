롯데아울렛 광주 수완, 전남 농수특산물 ‘상생장터’ 개최

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데아울렛 광주수완점(점장 이충열)은 전남의 농수특산물 소비촉진을 위해 우수 생산자가 직접 참여하는 상생장터를 개최한다고 29일 밝혔다.

오는 31일부터 1월 6일까지 7일간, 롯데아울렛 광주수완점 1층 특설매장에서 진행되는 이번 행사는 코로나 19 상황이 지속됨에 따라 어려움을 겪고 있는 지역 농가를 돕기 위해 롯데아울렛 광주수완점이 전남도와 손을 잡고 마련했다.

영광, 해남, 구례 등 전남도에서 선정한 22개 우수 생산자가 참여해 전남의 농수특산물을 직접 홍보하고 최상의 품질의 상품을 산지 직거래로 시중보다 최대 30% 이상 저렴하게 판매한다.

대표적으로 영광 법성포 참굴비 2호(1.2㎏)를 1만 4000원에, 해남 고구마(3㎏)를 1만 원에, 구례 표고버섯(1㎏)을 1만 6000원에, 여수 돌산 갓김치(100g)를 1000원에, 무안 지주식 곱창돌김(50매)을 9000원에, 진도 박대(3마리)를 2만 원에 판매한다.

롯데백화점은 지난해 8월 전남도와 ‘농수특산물 판로 확대 업무 협약’을 체결한 이후 전남도 로컬푸드 직매장 개설, 급식 납품 농가 판로지원을 위한 온라인 기획전 진행 등 전남 농산물 소비촉진을 위한 활동을 지속적으로 진행하고 있다.

이충열 롯데아울렛 광주수완점장은 “코로나로 어려움을 겪고 있는 지역 농어가를 위해 전남도와 협력하여 행사를 마련했다” 며 “어려운 시기에 전남 농수산물 소비촉진에 실질적으로 도움이 되길 바란다” 고 말했다.

호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr