추미애 "묵묵히 일하는 직원이 주역… 땀·노력 기억해달라"

[아시아경제 배경환 기자] 추미애 법무부 장관이 보호관찰관, 교정국, 출입국 등의 직원들에게 감사 인사를 전했다.

추 장관은 29일 새벽 사회관계망서비스(SNS)에 전날 밤늦게 보호관찰소를 방문한 사실과 함께 사진을 게재했다.

이번 방문은 아동 성범죄자 조두순의 출소와 관련해 보호관찰관들을 격려하고 주민 불안을 덜어주기 위한 차원에서 이뤄진 것으로 알려졌다. 추 장관은 게시글을 통해 "보호관찰관은 전자발찌 착용자를 24시간 관리 감독하며 범죄 예방을 위해 한겨울 현장에서 밤낮없이 뛰고 있다"며 "늦은 저녁 방문한 보호관찰소의 보호관찰관도 그렇다"고 밝혔다.

이어 "법무부 하면 검찰개혁 같은 거대한 이슈나 권위적이고 고상한 면을 연상할 것 같지만 법무부의 주요 업무는 국민 상식을 존중하고 국민의 평범한 일상을 유지하는 것"이라고 강조했다.

또한 "오늘도 보호관찰소·교정국·출입국 등 보이지 않는 곳에서 묵묵히 일하고 있는 법무 직원들이야말로 법무부의 주역"이라며 "주목받지 못하는 많은 영역에서 최선을 다하는 무수한 땀과 노력을 꼭 기억해 달라"고 당부했다.

한편 추 장관은 지난 16일 문재인 대통령에게 사의를 표했다. 문 대통령은 곧 추 장관의 사표를 수리할 전망이다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr