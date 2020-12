하나카드, '페이코 플러스 체크카드' 출시…"페이코간편결제 이용시 월 최대 3%포인트 적립"

페이코메이트 캐릭터 활용, MZ세대 공략

[아시아경제 기하영 기자]하나카드가 페이코 포인트 적립 혜택을 강화한 '페이코 플러스 체크카드'를 28일 출시했다고 밝혔다.

이 카드는 하나카드가 지난해 2월 NHN페이코와 함께 '페이코 하나 체크카드'를 출시한지 약 2년여 만에 적립 조건은 완화하고 적립률은 높여 출시하게 됐다. 또 페이코의 페이코메이트 캐릭터를 카드 디자인 전면에 적용한 차별화된 상품 디자인으로 주 이용자층인 MZ세대를 공략할 예정이다.

페이코 플러스 체크카드는 지난달 이용실적 30만원 이상 이용 시 1만원 이상 페이코 간편결제 건당 이용금액의 3%가 월 최대 1만원까지 페이코 포인트로 적립된다. 3% 적립혜택은 현 체크카드 혜택들 대비 높은 수준이다. 적립된 페이코포인트는 페이코 결제 가능한 온·오프라인 가맹점에서 현금처럼 이용이 가능하다.

출시 기념 이벤트도 함께 진행된다. 내년 1월 말일까지 페이코 플러스 체크카드를 발급받고 페이코 간편결제 카드로 등록한 고객에게는 페이코 결제 시 사용할 수 있는 5000원 할인 쿠폰 2매를 제공한다.

이 카드는 해외겸용(비자) 카드로 별도 연회비는 없으며 카드 발급은 페이코 어플리케이션 내 금융 메뉴에서 가능하다. 실물카드를 수령하기 전에도 페이코 간편결제에 등록해 온·오프라인 결제 시 사용할 수 있다.

