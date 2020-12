GS리테일·GS홈쇼핑, 편의점 무인택배함 공유한다

GS샵 고객, 편의점 '박스25' 이용 가능

비대면으로 상온 상품 픽업

내년 초 냉장 보관함까지 확대

GS리테일과 GS홈쇼핑이 편의점 무인택배함을 공유하며 합병 후 첫 행보에 나섰다.

GS25는 물류 전문기업 GS네트웍스와 함께 운영 중인 비대면 택배보관함 BOX25(박스25) 서비스를 통해 GS샵 택배를 받아볼 수 있게 됐다고 29일 밝혔다.

고객은 GS샵 상품을 온라인으로 구매하고, 픽업 장소를 GS25 박스25로 선택하면 비대면으로 하루 24시간 중 원하는 시간, 원하는 점포에서 택배를 찾아갈 수 있다.

박스25는 GS리테일이 운영하는 편의점 GS25에서 상온·냉장 택배 상품을 받아볼 수 있는 무인택배함이다. 택배 상품이 GS25에 도착하면 고객에게 도착 알림 문자와 함께 QR코드가 전송된다. 택배의 도착부터 수령까지 전 과정에 걸쳐 GS25의 근무자나 고객 모두 별도의 대면 접촉이나 문의가 필요 없다.

이번 통합으로 편의점 차원에서는 택배 수령 가능 고객이 늘면서 내방객 증가 효과가 있을 것으로 관측된다. 온·오프라인 플랫폼의 결합으로 인한 시너지와 고객 서비스 확장도 기대된다. GS샵의 연간 상품 발송 규모는 5400만개 이상이다. 내년 초 이용 가능해지는 냉장 상품의 경우 박스25 이용 시 냉장팩 사용량을 줄일 수 있어 환경보호 효과도 있다.

안병훈 GS리테일 상품부문장 상무는 "매일 500만명 이상의 고객이 방문하는 라이프 플랫폼 GS25가 약 1800만명의 고객을 보유한 국내 최대 홈쇼핑 GS샵과 물류 효율화를 꾀하는데 큰 자부심을 느낀다"며 "고객에게는 편리함을 제공하고 사회에는 에너지 및 환경을 생각할 수 있는 서비스도 진행하겠다"고 말했다.

한편, GS25와 GST샵은 내년 1월 31일까지 오픈 기념 이벤트도 진행한다. 고객이 GS샵에서 상품을 주문 후 상품 배송을 박스25 픽업 서비스를 선택하고 GS네트웍스 홈페이지 이벤트 페이지에 댓글을 달면 된다. 경품은 다이슨 에어랩과 카페25 이용권 등이다.

