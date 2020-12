[아시아경제 정동훈 기자] 이탈리아의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 하루 신규 확진자 수가 약 두 달 만에 1만명 밑으로 떨어졌다.

이탈리아 보건당국은 27일(현지시간) 기준으로 일일 확진자 수가 8913명으로 집계됐다고 밝혔다. 하루 확진자 수가 1만명 선 아래로 내려간 것은 지난 10월 19일(9338명) 이후 처음이다. 하루 새 발생한 사망자 수는 298명이었다.

이날 기준 누적 확진자 수는 204만7696명, 총사망자 수는 7만1925명이었다.

