문대통령-정총리, 올해 마지막 주례회동…"이번주 방역 최대고비"

[아시아경제 문채석 기자] 문재인 대통령과 정세균 국무총리는 28일 청와대에서 주례회동을 하고 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 3차 유행 대응 상황 등을 점검했다.

국무조정실은 문 대통령과 정 총리는 백신·치료제 확보, 맞춤형 피해지원 등 주요 현안을 두고 의견을 나눴다면서 이같이 밝혔다.

문 대통령은 이 자리에서 "이번주가 방역의 최대 고비인 만큼 국민과 정부가 함께 뜻을 모아 코로나 확산세 차단에 힘써 달라"고 당부했다.

아울러 맞춤형 피해 지원과 관련, "어려움을 겪는 국민께 조금이라도 도움을 드릴 수 있게 최대한 이른 시간 안에 지원이 이뤄지도록 준비를 철저히 해달라"고 말했다.

정 총리는 "연말연시 특별방역 대책의 차질 없는 이행을 통해 최대한 확산세를 차단하겠다"고 언급했다.

그러면서 "민간의 적극적 협조와 정부의 노력으로 중증환자 전용 병상을 포함해 병상 수급 상황이 빠른 속도로 개선되고 있다"고 했다.

문 대통령과 정 총리의 올해 주례회동은 이날까지 총 36차례 이뤄졌다. 지난해 대통령-총리 주례회동 23차례보다 13차례 많다.

국조실 관계자는 "주례회동을 통해 방역과 경제, 국민 안전은 물론 지역갈등 등 다양한 의제에 대해 의견을 나눴다"며 "이를 통해 K방역의 성과를 만들고, 추가경정예산 편성 및 재난지원금 지급 등으로 국민의 어려움을 더는 데 기여했다"고 했다.

