◇ 상무 승진

▲ 손해보험부문장 오창환

◇ 이사대우 승진

▲ 기획관리부문장 배동한

◇ 상무 보직이동

▲ 자동차보험부문장 유지호

◇ 부소장 보직이동

▲ 자동차기술연구소 부소장 임주혁

◇ 실ㆍ팀장 보직이동

▲ 경영기획실장 조혜원 ▲ 조사국제협력팀장 홍성호 ▲ 자동차보험팀장 정태윤▲ 자동차보험통계팀장 장재일 ▲ 개인정보보호팀장 윤기열 ▲ 장기손해보험팀장 양경희 ▲ 실손의료보험팀장 문성연 ▲ IT기획보안팀장 박병철 ▲ IT개발팀장 엄기우 ▲ 정보서비스1팀장 윤영규

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr