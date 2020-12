[아시아경제 임혜선 기자] CJ CJ 001040 | 코스피 증권정보 현재가 89,300 전일대비 900 등락률 +1.02% 거래량 194,012 전일가 88,400 2020.12.28 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-16일10대 재벌 내부거래 24兆 공정위 '일감몰아주기' 감시대상에 포함대기업총수 이사등재 않아…이사회 안건 99.5% 원안 통과 close 는 2020~2022 사업연도에 대해 별도재무제표 기준 당기순이익(일회성 비경상이익 제외)의 70% 이상 배당정책을 시행할 계획이라고 28일 공시했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr