당국 "영국發 변이 바이러스, 기내전파 가능성…승무원 등 조사중"(종합)

중앙방역대책본부 정례브리핑

"동일기종 탑승자는 방역망 내 관리"

[아시아경제 최대열 기자] 영국에 있다가 국내로 입국한 일가족 가운데 3명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 변이 바이러스로 확인된 가운데 방역당국은 기내에서도 전파가 일어났을 가능성이 있다고 보고 승무원 등 접촉자에 대해 조사하고 있다고 28일 밝혔다.

정은경 중앙방역대책본부 본부장은 이날 브리핑에서 "입국 당시 양성으로 확인됐기에 기내에서 전염력이 있었을 가능성이 있다"며 "접촉자에 대해 추가 조사와 검사를 진행하고 있다"고 말했다.

그러면서 "대부분 해외 입국자는 모두 시설 등에서 자가격리를 하고 있고 (입국 후) 3일 안에 검사를 받기 때문에 동승한 승객에 대해서는 기본적인 검역과 방역체계 내에서 관리가 되는 상황"이라며 "승무원에 대해서는 추가적인 접촉자 조사와 검사를 진행하고 있다"고 설명했다.

현재 해외에서 국내로 입국하는 모든 이는 별도 시설이나 자가격리를 해야 하며 일부 나라에서 출발한 경우 격리해제 전 진단검사를 받도록 돼있다. 다만 승무원이나 조종사는 기본적인 검역절차 외 이러한 조치가 적용되지 않는다.

국내 유입 변이바이러스, 일가족 4명중 3명 확인

발열 등 경증…"기본 바이러스 대비 전파 빨라"

앞서 지난 22일 영국 런던에 거주하던 일가족 4명이 입국해 공항에서 진단검사를 받아 확진판정을 받았다. 30대 이상 부모 가운데 1명, 19세 이하 자녀 2명이 확진됐다. 발열 등 가벼운 증상을 보이고 있는 것으로 알려졌다.

방역당국에 따르면 국내에서 처음 코로나19 환자가 발견된 지난 1월 20일 이후 지금껏 바이러스 유전자 염기서열을 분석한 건 총 1640건에 달한다. 국내 발생이 1303건, 해외유입이 337건이다. 이번에 확인된 변이는 스파이크 단백질의 다중 돌연변이를 주된 특징으로 한다. 숙주세포수용체결합부위(RBD)인 501번째 아미노산 변이와 69~70번째 아미노산 결실, 145번째 아미노산 결실 등을 나타낸다고 당국은 설명했다.

방역대책본부는 "영국 정부는 변이 바이러스 전파력이 기존 바이러스에 비해 빠른 것으로 평가했다"며 "세계보건기구(WHO)는 이에 대한 감시강화를 권고하고 임상중증도나 백신효능 등과 관련해선 추가 분석이 필요하다고 봤다"고 전했다.

당국은 영국발 변이 바이러스 국내 유입을 막기 위해 해외 입국자에 대한 방역조치를 강화하기로 했다. 영국을 비롯해 변이 바이러스가 발생한 국가에서 입국해 확진판정을 받는 경우 전장유전체분석을 거쳐 변이 바이러스를 확인하고 있다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr