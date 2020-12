전해철 행안부 장관, 첫 현장점검으로 코로나19 선별진료소 방문

지자체 AI 대응 상황 긴급 점검회의도 개최

[아시아경제 조인경 기자] 전해철 행정안전부 신임 장관이 연말연시 특별방역 대책 시행에 맞춰 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역 현장을 점검하고, 조류인플루엔자(AI) 대응상황에 대한 긴급 점검회의를 가졌다.

행정안전부에 따르면, 전 장관은 28일 오전 서울시청에 마련된 '수도권 특별상황실'을 찾아 정부와 지자체의 협업체계를 살피고 확진자의 병상과 생활치료센터 배정에 관한 애로사항을 집중 점검했다. 지난 24일 취임 후 첫 현장점검이다.

그는 이 자리에서 "수도권에서의 확진자 관리와 치료가 향후 코로나19 조기 종식의 분수령이 될 것"이라며 "국민만을 생각하며 조금만 더 힘을 내달라"고 당부했다.

전 장관은 이어 서울광장의 임시선별검사소를 방문해 검사 현장을 점검하고 의료진과 공무원 등 관계자들을 격려했다.

전 장관은 "수도권 코로나19 확진자가 급증하는 비상 상황에서 선제적 검사를 통해 신속하게 무증상 감염자를 찾아내는 것이 무엇보다 중요하다"며 "앞으로 중대본 2차장으로서 정부의 지원이 필요한 분야를 적극 발굴해 코로나19 사태의 조기 종식을 위해 함께 뛰겠다"라고 말했다.

전 장관은 또 이날 오후 AI 확산 관련 긴급 점검회의를 열어 AI 대응 상황과 지자체의 애로사항을 청취하고 지원 방안을 모색했다.

행안부는 AI 확산 방지를 위해 17개 시·도 거점소독시설 운영비 등 특별교부세 72억원을 지원하고, 중앙합동점검 등을 통해 지자체의 방역 활동을 돕고 있다.

전 장관은 "올해 AI는 과거와 다르게 축종을 가리지 않고 시·도 경계를 넘어 발생하고 있어 향후 발생 추세나 규모를 가늠하기가 쉽지 않다"며 "현재 산발적으로 발생하는 AI 상황이 돌변해 농장 간 수평전파가 본격화하고 지자체 방역 역량을 넘어서는 경우까지 고려해 미리 대비해 달라"고 강조했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr