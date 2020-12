곡성군, 총 25억 규모 전선 지중화 사업 확정

석곡면 석곡로 전선 걷어내고 말끔해진다.





[곡성=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 곡성군은 석곡면 석곡로가 한국전력공사의 전선지중화사업 최종 대상지로 확정 승인을 받았다고 28일 밝혔다.

전선지중화사업은 한국판 뉴딜 종합계획 중 그린뉴딜의 하나로 학교 주변 통학로 등에 전선을 지중화해 안전하고 쾌적한 환경을 조성하는 것이다. 곡성군의 사업 대상 구간은 석곡초등학교에서 석곡5일시장까지 약 800m 구간이다.

사업에는 총 25억 원이 소요될 예정으로 한전이 50%를 부담하고, 나머지는 국비와 군비로 각각 20%, 30%씩 분담한다. 곡성군은 2021년 상반기 한전 등 관련기관과 업무협약을 체결할 예정이다.

이후 12월까지 실시설계를 완료하고 2022년 1월경에 착공한다는 계획이다.

군 관계자는 “전선지중화사업과 석곡면 도시재생사업을 연계해 석곡로 중심 시가지 도로를 전신주가 없는 안전하고 깨끗한 도로로 탈바꿈시킬 것이다”며 “주민 편의는 물론 상권 활성화에도 큰 도움이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr