티비에이치글로벌, 55억 상당 홍콩 계열사 지분 취득 결정

[아시아경제 이민우 기자] TBH글로벌 TBH글로벌 084870 | 코스피 증권정보 현재가 1,690 전일대비 10 등락률 -0.59% 거래량 93,553 전일가 1,700 2020.12.28 15:17 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-12일TBH글로벌, 日제품 불매운동(수혜) 테마 상승세에 11.08% ↑5월 28일 코스피, 2.66p 내린 2028.54 마감(0.13%↓) close 은 홍콩 계열사 티비에이치 홍콩 리미티드 주식 39만주를 55억원 가량에 취득하기로 결정했다고 28일 공시했다. 이에 따라 티비에이치글로벌은 티비에이치 홍콩 리미티드의 지분 100%를 소유하게 된다. 회사 측은 "티비에이치 홍콩 리미티드의 채권상환자금을 조달하기 위해서"라고 설명했다.

