"펀드·채권 간편하게"…페이코 투자 서비스 출시

[아시아경제 부애리 기자] NHN페이코가 '페이코 투자 서비스'를 28일 출시했다.

페이코 투자 서비스는 종합자산관리계좌(CMA)개설부터 펀드, 채권 매매까지 가능하다.

최소 투자 금액은 펀드가 10원, 채권이 1000원으로 소액으로 부담 없이 투자를 경험할 수 있다.

페이코 서비스를 이용하고 받은 ‘페이코 포인트’로도 투자가 가능하다. 보유 중인 포인트는 펀드, 채권 매수 시 현금처럼 쓸 수 있고, 적립 포인트를 특정 펀드 상품에 자동 투자되게 할 수도 있다.

투자 상품은 한화투자증권이 판매하는 추천 펀드와 우량기업 채권 상품으로 구성된다. 쉽고 안정적인 투자 경험을 제공하기 위해 꾸준한 성과가 검증된 펀드, 신용등급 A0 이상의 회사채 상품 등을 마련했다.

페이코 투자 서비스는 페이코 앱 금융 탭의 '투자' 메뉴에서 이용할 수 있다.

NHN페이코 측은 "초저금리의 장기화로 페이코 주이용자층인 2030세대에서도 예적금 외 다른 재테크와 투자 경험에 대한 수요가 커지고 있다"며 "페이코 투자 서비스는 쉽고 간편한 투자 환경과 다양한 상품 라인업을 구축해 초보 투자자들을 위한 투자 입문 플랫폼으로 자리매김 할 것"이라고 밝혔다.

