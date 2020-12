[아시아경제 박준이 기자] 코스모신소재 코스모신소재 005070 | 코스피 증권정보 현재가 18,750 전일대비 50 등락률 +0.27% 거래량 1,515,367 전일가 18,700 2020.12.28 14:41 장중(20분지연) 관련기사 코스모신소재, 외국인 20만 8067주 순매도… 주가 -2.61%【시선집중】 증권전문가들이 선택한 종목은 이것! 상승 유망주 'TOP3' 코스모신소재, 주가 1만 6250원 (-5.8%)… 게시판 '북적' close 는 적층세라믹콘덴서(MLCC) 시장 확대에 따른 이형필름 수요증가에 대비하기 위해 MLCC용 이형필름 라인 증설에 250억원을 투자했다고 28일 공시했다. 이는 자기자본대비 17%에 해당한다. 투자기간은 내년 9월30일까지다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr