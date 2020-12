광주 제조업체 80% “코로나19 팬데믹에 경영 악화”

내수·소비 활성화 정책 촉구



판매·수급처 다양화 시도



내년에도 경영 악화일로 전망

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주지역 제조업체 10곳 중 8곳이 올해 코로나19 팬데믹으로 경영 피해가 심각했던 것으로 나타났다.

광주상공회의소가 지난달 27일부터 이달 19일까지 지역 131개 제조업체를 대상으로 조사한 ‘코로나19 피해 영향’ 조사 결과에 따르면, 응답자 81.7%가 코로나19 여파로 직간접 피해를 입은 조사됐다.

이들 중 매출 감소, 자금압박 등 ‘직접적인 피해를 입었다’는 비율은 49.5%, 사업 추진일정 지연, 인력수급 어려움 등 ‘간접적인 피해를 입었다’는 응답은 50.5%로 집계됐다.

기업별 코로나19 피해 체감도는 온도차를 보였다. 중소기업은 주로 부품·자재조달 어려움, 납기 지연 등 이유로 ‘직접적인 피해를 봤다’고 응답(41.0%)한 반면, 대기업은 ‘간접 피해’라고 응답한 곳이 50%였다. 대기업의 경우 매출 및 주문물량 감소, 자금압박 등의 ‘직접 피해’는 35.7%, ‘피해 없었음’이라는 응답은 14.3%에 그쳤다.

내수와 수출 피해 유형도 극명히 갈렸다. 수출기업 55.2%는 ‘직접적인 피해’로 수출물량 감소, 물류·통관 애로, 해외공장 운영 중단 등을 꼽았다. ‘간접적인 피해’로는 해외전시회 미개최에 따른 거래처 발굴 어려움 등이라는 응답이 27.6%였다.

내수기업의 경우 노무·인력관리 애로, 영업기회 축소 등이 간접적인 피해라는 응답이 45.1%, 내수위축에 따른 매출감소 등으로 직접적인 피해를 보고 있다는 기업이 36.6%였다.

올해 전반적인 경영상황에 대해선 응답자 65.6%가 지난해 대비 ‘경영상황이 악화됐다’고 답했으며, ‘전년도와 비슷’ 23.7%, ‘전년도보다 개선’ 10.7% 등 순이었다.

올해 영업실적과 관련해선 ‘목표치 미달’ 66.4%, ‘목표치 달성·근접’ 28.2%, ‘목표 초과 달성’ 5.3%로 예상했다.

이와 함께 올해 매출액이 지난해와 견줘 10.0% 가량 감소할 것이라는 게 응답자들의 전반적인 견해였다.

응답자 53.4%는 이같은 코로나19 여파로 인한 경제위기가 ‘향후 1년까지 지속될 것’이라고 전망했다.

이에 대한 경영 대응책으로 ‘판매·수급처 다양화’ 45.0%, ‘정부지원정책 활용’ 41.2%, ‘일상 경비예산 축소’ 36.6%, ‘신규사업 발굴 33.6% 등이 제시됐다.

경제 회복을 위해선 내수·소비 활성화(51.9%)를 최우선 정책으로 꼽았다. 이밖에도 금융·세제지원(44.3%), 기업 운영자금 지원(43.5%), 고용유지·안정 지원(38.2%) 등의 정책적 지원이 필요하다가 답했다.

광주지역 한 제조업체 관계자는 “코로나19로 인한 생산 및 납기 지연, 영업 기회 축소 등을 겪고 있는 상황에서 매출 감소 추세가 계속되면서 심각한 자금압박을 겪고 있다”면서 “경기침체 장기화에 대응한 소비·투자심리 회복이 시급하며, 코로나19로 어려움을 겪고 있는 기업들이 실질적인 도움을 받을 수 있도록 정책자금 지원 확대 및 규제완화 등이 절실한 상황”이라고 했다.

