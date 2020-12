이종배 법치주의바로세우기행동연대 대표가 28일 서울 중구 국가인원위원회 앞에서 박원순 전 서울시장 성추행 피해자 손편지 공개 인권침해 진정서를 제출하기 전 기자회견을 하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.