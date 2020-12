현대건설, 대구 '힐스테이트 대명 센트럴' 1월 분양 예정

[아시아경제 김유리 기자] 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 36,250 전일대비 400 등락률 -1.09% 거래량 363,163 전일가 36,650 2020.12.28 11:03 장중(20분지연) 관련기사 LH, 현대건설·GS건설 등 '공모형 공동주택용지' 공급 대상자로 선정현대건설 "급여 끝전 모음으로 2억8000만원 기부"[e공시 눈에 띄네]코스피-21일 close 은 내년 1월 대구시 남구 대명동 221-1 일원에서 '힐스테이트 대명 센트럴'을 분양할 예정이라고 28일 밝혔다.

단지는 지하 4층~지상 최고 49층, 5개동, 아파트 84~150㎡(전용면적) 861가구, 주거형 오피스텔 84㎡ 228실 등 총 1089가구 구성된다. 아파트는 ▲84㎡A 174가구 ▲84㎡B 391가구 ▲84㎡C 92가구 ▲112㎡ 170가구 ▲150㎡ 34가구 등 중·대형으로 구성된다. 주거형 오피스텔의 경우 ▲84㎡OT 228실로 이뤄진다.

대구도시철도 1호선 영대병원역과 현충로역을 도보로 이용 가능하다. 대명로와 바로 인접해 있어 이를 통해 신천대로, 앞산순환로, 달구벌대로, 중앙대로 등 대구 도심을 관통하는 주요 간선도로로 빠르게 접근할 수 있다.

도보 이용이 가능한 영남대학교병원이 위치해 의료 서비스 이용이 편리하며 홈플러스(남대구점), 명덕시장, 대명공연문화거리 등 쇼핑·문화시설도 인접해 있다. 대구남부경찰서, 대명동우체국, 남구청 등 관공서도 가깝다.

도보 통학이 가능한 남도초, 대구고 등을 비롯해 영남대 의과대학, 계명대 대명캠퍼스, 대구교대 등 대학교도 밀집해 있다. 인근에 대구도서관이 대구평화공원과 함께 조성될 예정이다.

대구 최대 규모의 자연공원인 앞산 공원도 가깝다. 단지에서 차량으로 약 10분 거리다.

힐스테이트 대명 센트럴은 오피스텔을 포함해 84㎡ 이상의 6개 타입으로 구성해 수요자 선택의 폭을 넓혔으며 대부분 세대에 선호도 높은 4베이(Bay) 이상 구조가 적용된다. 단지 내부는 현관 창고, 팬트리, 드레스룸, 다용도실 등 다양한 수납공간을 마련했으며 일부세대에 'ㄷ'자형 주방도 도입했다.

힐스테이트 대명 센트럴은 현재 분양홍보관을 운영 중(전화예약 후 방문)이다. 분양홍보관은 대구시 남구 대명로 176-11, 1층에 자리하고 있다. 내년 1월 중 개관 예정인 견본주택은 남구 대명동 360-1에 위치한다.

